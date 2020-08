Politie grijpt in bij demonstratie tegen mondkapjes in Rotterdam

Agenten vroegen de actievoerders om een mondkapje op te doen of te vertrekken uit het centrum. Sinds woensdag is een mondmasker verplicht in delen van Rotterdam. „Een paar mensen blijven staan, maar de meeste mensen laten zich wegleiden door de agenten”, aldus een politiewoordvoerder.

De gegevens van de mensen die blijven staan worden genoteerd door de politie.

Niet-medisch mondkapje

In Rotterdam moeten mensen tussen 06.00 en 22.00 uur een niet-medisch mondkapje dragen op locaties als de Coolsingel, de Lijnbaan en de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein.