Derde verdachte liquidatie Rotterdam gepakt

Choi raakte daardoor zwaargewond en overleed een week later in het ziekenhuis.

Eerder deze maand werden al twee 23-jarige Rotterdammers aangehouden in verband met de moord, dinsdag werd een 28-jarige Rotterdammer als derde verdachte aangehouden.

Afrekening

De man uit Hongkong is waarschijnlijk slachtoffer van een afrekening in het criminele circuit. Hij was een bekende van de politie.