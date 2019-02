Bulgaarse roofmoordenaar opgepakt, werkte als dj in Den Haag

Foto ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - De politie in Den Haag heeft dinsdag een 38-jarige man uit Bulgarije gearresteerd die werd gezocht in Duitsland. De man is daar veroordeeld voor een roofmoord in een casino in Berlijn in 2015, waarbij een medewerker om het leven kwam. De verdachte werd veroordeeld tot een celstraf van zes jaar, maar was sinds november vorig jaar voortvluchtig.