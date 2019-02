Doodsangsten in drijfzand: achtergelaten man uren vast in vrieskou

Zijn vriendin slaagde er niet in om hem te bevrijden en besloot haar partner achter te laten. Ze liep drie uur door de sneeuw naar de bewoonde wereld om hulp te halen. Het gebied is zo afgelegen dat mobiele telefonie nauwelijks mogelijk is.

Nacht in de sneeuw

Vier uur nadat de vrouw de hulpdiensten had gealarmeerd, wisten reddingswerkers de man na een lange wandeling te bereiken. Vervolgens duurde het nog ruim twee uur voordat ze hem uit het zand wisten te trekken. Daarna moest het gezelschap de nacht doorbrengen in de barre kou, omdat redding met een helikopter pas bij daglicht en onder betere weersomstandigheden mogelijk was.

Het stel was in winterse omstandigheden op weg in de diepe noordelijke kloof, ook bekend als de Subway route. Onder bepaalde weersomstandigheden kan daar drijfzand ontstaan, weten kenners van de toeristische trekpleister. Mogelijk heeft de man, een ervaren hiker, zich vergist in de omstandigheden.

Onderkoeling

De man werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Ook de vrouw raakte tijdens haar tocht naar de bewoonde wereld onderkoeld en moest behandeld worden.

Volgens de lokale autoriteiten is het aan het besluit van de vrouw om hulp te halen, te danken dat de twee nog leven.