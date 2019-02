Juncker ’geschokt’ door Hongaarse campagne

,,Er is geen complot, Hongaren hebben recht op feiten, geen fictie’’, aldus de zegsman. ,,Het is niet waar dat de EU nationale grensbescherming ondermijnt, integendeel.’’ Lidstaten bepalen zelf hoe ze omgaan met legale migratie, voegt hij daaraan toe.

Op de Hongaarse posters is Juncker te zien met de Amerikaans-Hongaarse filantroop George Soros, die de regering-Orban al langer als een vijand beschouwt. Ze willen met verplichte migrantenquota komen en het recht van lidstaten op grensbescherming verzwakken, staat erbij.

In eerdere campagnes nam de eurosceptische Hongaarse regering Brusselse politici als GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, de liberaal Guy Verhofstadt en vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie al onder vuur. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vroeg de regering in Boedapest eerder te stoppen met deze lastercampagnes.

De Fidesz-partij van Orban maakt deel uit van de Europese Volkspartij (EVP), waaraan ook het CDA is verbonden, evenals Juncker. De Luxemburger vindt dat er geen plaats is voor Fidesz, maar het EVP-bestuur denkt daar anders over.

Verhofstadt spreekt van een schande. ,,Wat in godsnaam moet een man doen om uit een club te worden gegooid?’’, valt Sargentini hem bij. Haar rapport over de ondermijning van de rechtsstaat door de regering-Orban leidde ertoe dat het Europees Parlement in september artikel 7, de zwaarste strafprocedure in het EU-verdrag, activeerde. Die kan in theorie leiden tot opschorting van het stemrecht van de Hongaarse regering in EU-ministerraden. EU-ministers, onder wie Blok, bespreken dinsdag opnieuw hoe het hiermee verder moet.

