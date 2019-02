OM vervolgt verdachte verkeersdrama Pinkpop

Volgens het OM is het aan de Heerlenaar te wijten dat het ongeluk gebeurde, omdat hij onvoorzichtig of onoplettend zou hebben gereden. Er was geen sprake van opzet, zegt justitie. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de rechter komt.

Het verkeersdrama gebeurde om vier uur ’s nachts. De man liet via zijn advocaat na de aanrijding weten dat hij de mensen die op de weg zaten pas opmerkte toen hij ze aanreed. Hij kon niet meer remmen of uitwijken. De straat was tijdens het popfestival afgesloten geweest, maar was juist weer vrijgegeven voor het verkeer.

Shock

De man zei toen dat hij in shock was en in een waas naar huis is gereden. Toen hij eenmaal weer bij zinnen was, heeft hij zich gemeld bij de politie.

De gemeente Landgraaf constateerde vorig jaar dat er geen fouten zijn gemaakt in de verkeerssituatie rond het terrein. Het vooraf opgestelde verkeersplan is goed nageleefd, bleek uit een evaluatie.