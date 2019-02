Man die in vuilniszak ontsnapte per toeval gepakt

De veroordeelde Rotterdammer werd sinds zijn ontsnapping uit De Schie gezocht. Zijn foto werd verspreid onder alle agenten.

ROTTERDAM - Per toeval heeft de politie de 26-jarige gevangene opgepakt die in december vorig jaar ontsnapte uit de Rotterdamse gevangenis De Schie. De man verstopte zich vorig jaar in een blauwe vuilniszak die mee naar buiten werd genomen door een man die juist uit de gevangenis was ontslagen.