Online gokken wordt definitief gelegaliseerd

VVD, D66, PVV, PvdA en GroenLinks zijn voor het plan. Dat is genoeg om voor een meerderheid in de senaat. Toch betekent groen licht niet dat er morgen meteen legale Nederlandse kansspelen op het wereldwijde web te vinden zijn. De Kansspelautoriteit laat weten dat het nog minimaal anderhalf jaar duurt voordat de eerste vergunningen worden afgegeven. Liefhebbers van bijvoorbeeld een online potje poker moeten dus nog even geduld hebben.

Door het besluit zijn aanbieders van online kansspelen na jarenlange discussie niet meer aangewezen op het illegale circuit. Bijna acht jaar geleden stelde toenmalig staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) al voor om gokken op internet onder toezicht toe te staan. Dat voorstel lag politiek gezien lange tijd gevoelig. Vooral christelijke partijen zagen geen heil in legalisering, uit angst voor meer animo en daarmee ook meer gokverslaafden.

Verslavingsrisico

Veel vergunningsvoorwaarden worden komende tijd nog uitgewerkt. Wel is duidelijk dat aanbieders aan strenge voorwaarden moeten voldoen om de legale online gokmarkt te kunnen betreden. Er moet bijvoorbeeld scherp toezicht zijn op gokkers, zodat het verslavingsrisico tot een minimum kan worden beperkt. Aanbieders maken geen aanspraak op een licentie, als ze zich de afgelopen twee jaar zonder vergunning op de Nederlandse markt hebben gericht.

Instemmende partijen zijn tevreden dat de sterk verouderde Wet op kansspelen (Wok) eindelijk is gewijzigd. In Nederland neemt het aantal online gokkers snel toe. Volgens onderzoek dat Motivaction in opdracht van Holland Casino uitvoerde, spelen zo’n 1,8 miljoen Nederlanders weleens kansspelen op internet. Twee derde van de frequente spelers zegt het liefst bij een legale aanbieder te willen spelen. Alle reden om deelnemers niet zonder toezicht te laten spelen bij illegale aanbieders, is de redenering van een meerderheid van de senaat.