Kaiser Karl (85) was ’geboren om alleen te zijn’

’’Ooit zei een waarzegster tegen me: ’jij bent geboren om alleen te zijn.’ Ik wist meteen dat ze gelijk had.” Ⓒ AP

De laatste tijd werd er al hevig gespeculeerd over de gezondheid van mode-icoon Karl Lagerfeld. En nu blijkt dat dit niet ongegrond was. Lagerfeld, jarenlang hét gezicht van modehuis Chanel, is dinsdag op de valreep voor aanvang van de modeweek in Parijs op 85-jarige leeftijd overleden. De ontwerper stierf in het harnas. In 2012 liet hij nog weten door te gaan tot zijn dood. En zo geschiedde.