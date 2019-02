DEN HAAG - Ambtenaren van minister Eric Wiebes (Klimaat) hebben staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) naar het Vragenuur gestuurd met een kletsverhaal over de hoogte van de energierekening in 2019. Voor kenners was dat al duidelijk tijdens het wekelijkse actualiteitendebat, maar waarom nam de Tweede Kamer hier genoegen mee?