Politicus Heyliger Sint Maarten gearresteerd

Naar Heyliger loopt een onderzoek wegens een poging tot omkoping in 2013 van oud-Statenlid Romain Laville.

Heyliger liet zich in het verleden vaak kritisch uit over de rol van politiek Den Haag op het eiland. Zijn integriteit stond in Den Haag vaker ter discussie. Kamerleden van SP en CDA wilden in 2014 nog dat er een onderzoek naar hem zou komen, onder meer vanwege corruptie.