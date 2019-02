Berispt Kamerlid D66: ’Ik had het anders moeten doen’

Bouali was voor zijn Kamerlidmaatschap per 2017 tweede man op de Nederlandse ambassade in de Cubaanse hoofdstad Havana. „De toenadering van de VS tot Cuba, een handelsmissie vanuit Nederland...het was een drukke tijd”, zegt Bouali. „Ik heb verloven ingetrokken, mensen niet helemaal goed behandeld. Dat had anders gemoeten. Dat heeft het onderzoek ook vastgesteld.”

Een ondergeschikte diende een klacht in over Bouali wegens zijn autoritaire leiderschap. Wat er precies is voorgevallen, wil Bouali niet zeggen. „Het personeelsdossier is vertrouwelijk. Daarom is het ook zo vervelend dat het nu deels op straat is komen te liggen.”

Volgens Bouali was partij D66 bij zijn aantreden op de hoogte is van het onderzoek.