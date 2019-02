Ajax-fans mogen demonstreren in Den Haag

,,Ajax-supporters hebben inderdaad een kennisgeving gedaan voor een demonstratie aanstaande zondag. Deze demonstratie zal worden gefaciliteerd", laat Krikke in een reactie weten. ,,Momenteel wordt door gemeente en politie zorgvuldig bekeken hoe dit veilig en verantwoord kan. Dit gebeurt altijd op basis van de meest actuele informatie", aldus de burgemeester.

Ze vervolgt: ,,Bij de beoordeling van demonstraties speelt de inhoudelijke boodschap geen rol. Het is louter onze taak om samen met de partners in de driehoek te zorgen voor een veilig verloop. Daarbij gaat het erom dat de veiligheid van zowel de demonstranten als van inwoners, voorbijgangers en bezoekers van de stad wordt gewaarborgd."

Krikke laat weten op de hoogte te zijn van de gevoeligheden van deze wedstrijden waarbij de Ajax-supporters al jaren niet welkom zijn het het Car Jeans Stadion. ,,En ik snap ook dat deze demonstratie gevoelig ligt bij sommige mensen in Den Haag. Maar uiteindelijk geldt in dit land het grondrecht dat iedereen mag demonstreren voor haar of zijn zaak. Waarbij we uiteraard goed kijken naar de veiligheid en openbare orde."

De Haagse burgemeester liet begin november vorig jaar weten dat ze de komst van de Amsterdamse supporters naar de wedstrijd niet goed zou keuren. Als twaalf jaar lang worden de duels tussen ADO en AJAX zonder uitsupporters gespeeld. Dit na diverse ernstige incidenten tussen beide supportersgroepen.