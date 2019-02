Tachtig joodse graven met hakenkruizen beklad

De graven waren onder meer beklad met hakenkruizen. Op een van de graven was de tekst ’Zwarte wolven van de Elzas’ gezet. Dat was een neonazistische groepering die in de jaren zeventig in de regio actief was.

Onder andere in Parijs en een aantal andere steden zijn dinsdag betogingen tegen antisemitisme. Die worden gehouden als reactie op een aantal antisemitische incidenten in de afgelopen weken. Afgelopen zaterdag werd de pro-Israëlische filosoof Alain Finkielkraut in Parijs beschimpt tijdens een betoging van gele hesjes. Finkielkraut kreeg onder meer te horen dat hij een „vieze zionist” is.

De Franse politie registreerde vorig jaar circa 540 antisemitische incidenten. In vergelijking met een jaar eerder is dat een stijging van 74 procent.