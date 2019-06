Terreur Kim Jong-un in kaart

Achter de fanfare en de glimlach van de Grote Leider die naar buiten toe wordt geportretteerd, gaat vaak een grimmige werkelijkheid schuil: een van pure repressie met openbare executies bedoeld om mensen angst aan te jagen. Ⓒ AFP

SEOUL - Openbare executies, soms van meer dan tien mensen tegelijkertijd, die bezocht worden door honderden of soms meer dan duizend mensen. Het is de dagelijkse realiteit in het Noord-Korea van dictator Kim Jong-un, zo beweert een Zuid-Koreaanse mensenrechtenorganisatie.