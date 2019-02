’Geef NL’se studie meer geld dan Engelse’

Het CDA wil nagaan of dat helpt om de groeiende stroom aan buitenlandse studenten een halt toe te roepen. De Tweede Kamer is gecharmeerd van dit idee en draagt het kabinet op om het te gaan onderzoeken.

Volgens CDA-Kamerlid Harry van der Molen worden Nederlandse studenten benadeeld door de internationalisering van het hoger onderwijs. Steeds minder opleidingen worden in het Nederlands gegeven. Ook examens zijn vaak in het Engels.

Dat steeds meer universiteiten en hogescholen overgaan op opleidingen in een andere taal komt doordat het geld in het laatje brengt. Ze trekken er meer buitenlandse studenten mee aan. Voor elke student, Nederlands of niet, krijgen de opleidingen geld van de Nederlandse overheid.

Het CDA wil die financiële prikkel weghalen. Daarom stelt Kamerlid Van der Molen nu voor om Nederlandstalige bachelors meer geld te geven dan bachelors die volledig in een andere taal worden aangeboden. Minister Van Engelshoven (Onderzoek) moet daar onderzoek naar doen.