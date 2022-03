Ook coalitie vraagt kabinet om snelle ingreep dalende koopkracht: ’Hou op met dralen’

De oppositie hamert al langer op het ’dralende’ kabinet in om in te grijpen nu de prijzen van onder meer brandstof, energie en grondstoffen de pan uit rijzen. De oorlog in Oekraïne heeft die trend alleen maar verhevigd, het CPB verwacht dit jaar een koopkrachtmin van 2,7 procent. „Zo’n koopkrachtdaling kwam in decennia niet voor”, ziet PvdA-Kamerlid Nijboer. „Het kabinet moet ophouden met dralen.”

Hij pleit voor een ’noodpakket om te voorkomen dat mensen nog dieper in de financiële ellende belanden’. Meerdere oppositiepartijen roepen het kabinet al wekenlang op tot koopkrachtactie, maar zij werden tot nu toe afgehouden met een verwijzing naar de doorrekening van het CPB. Ook de coalitiepartijen hielden de kaarten nog op de borst.

Maar nu de berekeningen er liggen, vraagt ook de coalitie om rappe actie. „Het kabinet moet nu wel op korte termijn in actie komen”, vindt CU-Kamerlid Grinwis. „Er moet nu wel snel iets gebeuren”, stelt ook D66-Kamerlid Van Weyenberg. En ook CDA-Kamerlid Van Dijk vindt het ’belangrijk dat het kabinet snel komt met gerichte ondersteuning’.

Brandstofaccijns

Over die gerichte ondersteuning zijn de coalitiepartijen het wel eens: de snelle hulp moet er komen bij de lage inkomens. „Dat kan onder meer door extra ondersteuning van de armste gezinnen voor het betalen van hun energierekening en tijdelijke verlaging van accijnzen”, zegt Grinwis. Ook de VVD voelt wel wat voor een lagere brandstofaccijns nu mensen bloeden aan de pomp. D66’er Van Weyenberg richt zich liever op het dempen van de energierekening van mensen met lagere inkomens: „Het is belangrijk dat het kabinet snel met een concreet voorstel komt om die huishoudens te helpen.”