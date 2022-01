Nederland klaar voor frisse start van 2022: eindelijk terug naar normaal?

Buitenland

Na 300 jaar heksengratie: Schotse vrouwen werden zonder pardon op de brandstapel gegooid

Ze hebben er niets meer aan, want ze eindigden allemaal op de brandstapel, maar Schotten die tot halverwege de 18e eeuw zijn geëxecuteerd als heks, hebben officieel gratie gekregen. Het gaat om 3837 heksen - in overgrote meerderheid vrouwen - die tussen 1563 en 1736 over de kling zijn gejaagd.