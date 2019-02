Lawine op skipiste: 12 mensen bedolven

Er zijn zo’n honderd reddingswerkers aan het zoeken naar overlevenden. Ook zijn er helikopters ingezet. In verband met de vakanties was het vermoedelijk zeer druk op het moment van de lawine, rond 14.00 uur. Volgens de website van het skigebied is er sprake van lawinegevaar 2 op een schaal van 5.

De eerste beelden:

Een lawine op een aangeduide route is vrij zeldzaam, meestal vinden ze buiten de piste plaats. Mogelijk is de lawine veroorzaakt door de relatief hoge temperaturen in de regio. Daardoor kunnen sneeuwmassa’s in beweging komen.

Later meer.