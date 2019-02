’Loont overstappen of investeren?’

Het deskundigenteam van het energiespreekuur in 2019 (met de klok mee): Tjalling Letterie, Mick de Jong, Sanne de Jong, Marlies Hazenberg, Rita Wolswinkel, Ben Woldring, Jeanet Woldring. Ⓒ Floris Lok

Amsterdam - ’Loont het voor mij om over te stappen van energieleverancier?’ Die vraag werd meer dan ooit gesteld dinsdag op het energiespreekuur voor Telegraaflezers. Verder viel vooral het aantal oudere lezers op dat in zijn maag zit met het prijskaartje van investeringen in warmtepompen, isolatie, de kosten om een woning van het gas af te krijgen of de terugverdientijd van de aanschaf van zonnepanelen.