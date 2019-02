Timmermans meldt ’droevig’ nieuws Polen en Hongarije

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans praatte de EU-ministers voor Europese Zaken bij over de stand van zaken. „Droevig genoeg is er niet veel veranderd en zijn sommige zaken verslechterd”, zei Timmermans over Polen, waartegen Brussel de procedure ruim een jaar geleden opende. Hij maakt zich onder meer zorgen over disciplinaire maatregelen tegen Poolse rechters die vragen voorleggen aan het Europees Hof van Justitie.

De procedure tegen Hongarije werd vorig jaar geactiveerd door het Europees Parlement, maar in tegenstelling tot Polen zijn daarover nog geen hoorzittingen georganiseerd. Minister Stef Blok sprak zijn zorgen en teleurstelling uit over de ontwikkelingen in beide landen en pleitte voor nieuwe hoorzittingen. „Ik zie nog steeds geen meerderheid daarvoor helaas.”

Fondsen-koppeling weer geopperd

De procedures leiden niet tot het gewenste resultaat, concludeert Blok. „Maar ik vind niet dat je zwijgend kan toekijken als kernwaarden van de EU zoals de rechtsstaat geschonden worden.” Daarom pleit hij er „met een heel aantal andere landen” voor om EU-fondsen te koppelen aan naleving van de principes van de rechtsstaat. Daarvoor is weliswaar unanimiteit nodig, maar Blok heeft toch hoop dat die koppeling kan worden gelegd.

Timmermans wond zich zichtbaar op over de aanval die de regering-Orban deze week heeft geopend op zijn voorzitter Jean-Claude Juncker, die met migratievoorstellen Hongarijes veiligheid zou ondermijnen. „Fake news”, aldus de Nederlander. Blok noemde de aanval „zeer onfatsoenlijk. Zo hoor je niet met elkaar om te gaan binnen de EU.”