700.000 xtc-pillen gevonden in een huis

BROEKHUIZEN - De politie heeft vorige week woensdag in een huis in het Limburgse Broekhuizen ruim 700.000 xtc-pillen gevonden. In het huis zijn toen ook een 24-jarige vrouw en een man van 25 jaar aangehouden. De pillen hebben een straatwaarde van ruim drie en een half miljoen euro. Ze zijn in beslag genomen.