Kabinet belooft groeiende overlast asielzoekers harder aan te pakken, maar gaat dat helpen?

Binnenland

Hoekstra ergert Tweede Kamer door geheime Marokko-deal

Tot ergernis van de Tweede Kamer houdt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) een actieplan over samenwerking met Marokko geheim. In het document zijn afspraken gemaakt over migratie, justitie en economische samenwerking met Marokko.