Leeftijd Lagerfeld bleef altijd een mysterie

Karl Lagerfeld samen met prinses Caroline van Monaco. Ⓒ AFP

Overleed Karl Lagerfeld nu op zijn 85e of op zijn 80e? Dit onderwerp houdt de halve wereld in zijn greep nu Karl, na een al tijden kwakkelende gezondheid, dinsdag overleed. En extra tragisch voor de workaholic kwam zijn dood ook nog vlak voor de start van de modeweek in Parijs eind deze maand.