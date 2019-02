Utrecht controleert bezorgdiensten op alcohol

NIX18 campagne tegen de verkoop van alcohol en tabak aan jongeren. Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - De gemeente Utrecht gaat thuisbezorgers controleren of zij geen alcohol of tabak afleveren bij minderjarigen. Naar eigen zeggen is de gemeente Utrecht de eerste die gaat toekijken op de zogeheten NIX18-campagne bij bezorgdiensten.