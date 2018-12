Gewonde door steekpartij in Groningen

De steekpartij had plaats rond 05.00 uur in de Herestraat. Het slachtoffer had op meerdere plekken in zijn romp verwondingen. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

Op basis van getuigenverklaringen kon verderop in de straat direct de verdachte worden opgepakt. De verdachte en het slachtoffer kennen elkaar. De aanleiding voor de steekpartij is nog onbekend.