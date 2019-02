Feest met een donker randje

„Per minuut kan bij Magteld de stemming omslaan”, vertelt Cees. Ⓒ Rias Immink

Zestig jaar zijn Cees van Die en zijn echtgenote Magteld (’Mas’) getrouwd. Ze vieren het jubileum volgende week in de zorglocatie in Rozenburg, bij Rotterdam, waar Machteld leeft. Ingetogen, want ’Mas’ lijdt aan dementie. ’Hopelijk krijgt ze er iets van mee’.