Codes weggegooid, miljoenen foetsie

De 49-jarige Clifton C. had volgens Britse media de codes op een A4’tje geprint zodat hij ze nooit zou kwijtraken of vergeten. Het papiertje had hij verstopt in de dop van een hengelhouder die hij in zijn viskoffer bewaarde.

Nadat de crimineel uit Galway was veroordeeld tot vijf jaar gevangenis wegens drugshandel en hij uit zijn huurwoning werd gezet, gooide de verhuurder de spullen van de Ier weg. Inclusief de viskoffer met daarin het uiterst waardevolle document.

De Ierse politie is nog verwoed op zoek geweest naar de codes op de stortplaats. Werknemers konden zich herinneren dat ze een viskoffer hadden gezien, maar meldden dat die waarschijnlijk al naar Duitsland of China was gestuurd voor vernietiging.

De hoop is nu dat technologische vooruitgang er uiteindelijk toe zal leiden dat toegang tot het account weer mogelijk is. De onfortuinlijke Ier heeft verklaard dat het verlies van de miljoenen zijn eigen stomme fout is en dat het blijkbaar was voorbestemd dat hij moest boeten voor zijn delicten.