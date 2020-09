’Ruim 700 Nederlanders op uitgelekte lijst Chinees databedrijf’

Naast namen en informatie over vele honderden prominente Nederlanders beslaat de database in een groot aantal gevallen ook informatie over de bloedverwanten van wat databedrijf Zhenhua „overzeese sleutelfiguren” noemt. Op basis van de Nederlandse dataset zijn er volgens de NOS geen aanwijzingen dat gebruik zou zijn gemaakt van niet-openbare bronnen. Ook de dochter van presentator Harry Mens staat op de lijst, net als de vrouw en dochter van oud-politicus André Rouvoet en de broer van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch.

Maandag werd duidelijk dat Zhenhua, op papier een privaat Chinees bedrijf, de gegevens van circa 2,4 miljoen mensen in het buitenland heeft samengebracht in een omvangrijk databestand. Nu wordt duidelijk dat zich in die Overseas Key Information Database ook ruim 700 Nederlanders bevinden.

