Gewonden door botsing schepen bij Rügen

RÜGEN - Door een botsing tussen twee schepen ten oosten van het Duitse eiland Rügen zijn dinsdag 15 mensen gewond geraakt waarvan tien ernstig. De slachtoffers zaten op een schip dat onderweg was naar een boorplatform in de Oostzee en dat in botsing kwam met een vrachtschip.