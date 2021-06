Zomers weekend voor de boeg: zaterdag beste dag om je huis te koelen

Dat voorspelt Weeronline. Vrijdag warmt het snel op met een temperatuur die stijgt naar 25 tot 31 graden. Later op de dag neemt de kans op onweersbuien sterk toe en kan er lokaal in korte tijd veel regen vallen. Zelfs hagel en zware windstoten behoren tot een mogelijk scenario.

Wanneer de buien zijn weggetrokken naar het noordoosten is het zaterdag een stuk aangenamer. In het zuidoosten kan het lokaal 25 graden worden. In het westen en noorden en ook op de Waddeneilanden wordt het maximaal 19 of 20 graden. Dat zijn de betere temperaturen om je huis even te koelen. De verwachting is dat de kans op een bui zaterdag klein is. Het moment dus om even de ramen open te zetten.

Vaderdag

Veel vaders worden zondag in het zonnetje gezet, maar er is ook kans op regen- en onweersbuien. Het kwik stijgt snel en het kan wat broeierig warm en klam weer worden.

De kans op regen- en onweersbuien vanuit het zuiden is vooral vanaf de middag aanwezig. De temperatuur ligt tussen de 26 tot 29 graden. Aan de kust blijft het iets koeler en blijft het zo’n 21 tot 25 graden.