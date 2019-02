Drie gewonden door brand in Tegelen

Ⓒ Twitter / Delano Bongers

TEGELEN - Drie mensen zijn dinsdagavond naar het ziekenhuis gebracht als gevolg van een grote, uitslaande brand in een bedrijf in Tegelen, gemeente Venlo. Een van hen is een brandweerman, die tijdens het blussen onwel werd. De twee anderen raakten door de brand gewond, liet de veiligheidsregio Limburg Noord weten.