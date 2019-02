A1 dicht na ernstig ongeluk bij Voorthuizen

Ⓒ Roland Heitink

VOORTHUIZEN - Een ernstig ongeluk vanavond bij Voorthuizen heeft geleid tot afsluiting van de A1 in oostelijke richting tussen Voorthuizen en Stroe. Een van de twee auto’s die betrokken waren bij het ongeluk belandde op zijn dak. Er is nog niets bekend over mogelijke slachtoffers.