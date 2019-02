Vrouw (36) verongelukt bij Voorthuizen

Hulpdiensten zijn urenlang bezig geweest het beknelde slachtoffer uit de auto te krijgen, maar pas aan het eind van de avond lukte het de vrouw te bevrijden. Zij zat alleen in de auto.

De A1 tussen Stroe en Voorthuizen was de hele avond in oostelijke richting afgesloten. Pas tegen middernacht werd de weg weer vrijgegeven. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De politie is nog bezig met het onderzoek.