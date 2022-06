Oekraïne verliest elke dag tot 200 manschappen: ’Lang is dat niet vol te houden’

Binnenland

Máxima maakt voor het eerst parachutesprong: ’Waar ben ik aan begonnen?’

Van knikkende knietjes niets te merken, maar spannend vindt ze het wel, vertelt koningin Máxima voordat ze voor het eerst in haar leven uit een vliegtuig springt. De parachutesprong is onderdeel van een werkbezoek aan de Defensie Para School (DPS) in Breda. „Springen uit een vliegtuig is nooit zonde...