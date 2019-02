Rel rond zeegrens Venezuela en Curaçao

Het besluit hangt samen met de mededeling dat Curaçao moet gaan dienen als een soort knooppunt voor humanitaire hulp aan Venezuela. De Venezolaanse oppositie zegt dat hulpgoederen zaterdag het land worden binnengebracht. Dat is tegen de zin van het bewind van president Nicolás Maduro.

„Het feit dat Curaçao heeft besloten mee te doen aan deze show, die alleen is bedoeld om de macht in Venezuela over te nemen, betekent dat Venezuela niet alleen de grens heeft gesloten, maar ook de relatie herziet met deze landen”, zei vicepresident Rodríguez.

Venezuela gaat gebukt onder een diepe economische en politieke crisis. Het land heeft twee rivaliserende leiders: parlementsvoorzitter Juan Guaidó heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president en krijgt steun van tientallen landen. Zijn rivaal Maduro wil ondertussen van geen wijken weten.

