Leaser kiest voor ’groene’ Golf

Het populairste merk voor elektrische leaseauto’s was vorig jaar eveneens Volkswagen, waarvan er in 2018 in ons land 3.394 van rondreden. Tesla en Nissan completeren de top drie, blijkt uit een analyse van eigen data door mobiliteits provider Athlon.

„Steeds meer zakelijke rijders zien de voordelen van elektrisch rijden in. Dat is ook te danken aan de verbeterde omstandigheden zoals oplaadpunten en de grotere actieradius. Kijkend naar de markt en het aanbod is 2018 echt een omslagpunt geweest voor elektrische voertuigen. Dat voorspelt veel goeds voor dit jaar”, meent Athlon-directeur Marchel Koops.

Als het gaat om autotype, dan is de Peugeot 308 SW de meest gereden leaseauto onder Nederlanders. Koops: „Maar kijken we naar het populairste automerk op basis van traditionele brandstof, dan spant Renault al een aantal jaren de kroon onder onze leaserijders. De Franse autofabrikant is het populairste automerk onder mannelijke leaserijders. Voor vrouwen is dat Peugeot.”

Ook de Skoda Octavia, Renault Clio Estate en Volkswagen Golf scoren hoog als ’gewone’ leasebak.

