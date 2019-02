Geklungel slaat deuk in vertrouwen

Uitgegaan van te laag verbruik en te lage tarieven

De mensen moeten niet onnodig bang gemaakt worden, waarschuwde staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) in december nog na de alarmerende berichten over een fors stijgende energierekening. Terwijl er toen ook op haar ministerie al twijfel was over de eigen cijfers, deed het kabinet alsof zijn neus bloedde. Tot deze week, nu blijkt dat de waarschuwende berichten allemaal kloppen. Excuses blijven uit.