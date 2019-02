Tweede Polenhotel in dorp maakt Maasdijk woest

De kwestie met de huisvesting van Oost-Europese werkkrachten voor met name de tuinbouw zorgde in de zomer van 2018 al voor de nodige ophef, omdat raadsleden in allerijl terug moesten komen van vakantie om te voorkomen dat het hotel er zou komen. De hele operatie bleek voor niks, omdat vlak voor het verstrijken van de termijn een ondernemer, het bedrijf NL-Jobs, een aanvraag deed voor het bewuste hotel. Het college legde de schuld bij de raad, die ’uit een geheime vergadering zou hebben gelekt’.

Diezelfde raad stemde dinsdagavond in met de locatie in Maasdijk. Alleen coalitiepartij LPF en oppositiepartij Westland Verstandig gingen met het college mee, die stelt dat het tweede Polenhotel niet in het bestemmingsplan past. De partijen zijn van mening dat de tweeduizend bedden die er in het Westland moeten komen beter over de dorpen verspreid moeten worden. Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig, riep de bevolking van Maasdijk dinsdagavond op om massaal protest aan te tekenen tegen ’het knoeiwerk’. „Jullie worden hiermee aan je lot overgelaten.”

Maasdijk, dat sinds 2009 al een Polenhotel heeft, zou met een tweede logiesgebouw onevenredig zwaar worden belast, vinden LPF en Westland Verstandig. Of zoals een van de vele insprekers het verwoordde: „Wij ondervinden nu al dagelijks overlast van de arbeidsmigranten. Dit percentage groeit naar twintig procent van ons inwonerstal en daar kunnen we niet mee leven.”

