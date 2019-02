LIVE Verdachte van in stukken zagen yogadocente voor rechter

De van oorsprong Russische 41-jarige man kon mogelijk niet verkroppen dat Julia van hem wilde scheiden. 9 januari 2018 gaf hij haar als vermist op. Twee dagen later vond de politie de stoffelijke resten van de vrouw tijdens een doorzoeking van de woning. Het in stukken gezaagde lichaam zat in een afgesloten kist die op het balkon stond.

Afscheidsbrieven

Andrei K. wilde net zelfmoord gaan plegen toen de politie op 11 januari zijn huis binnenstapte. Hij had zelf de deur geopend, had wonden aan zijn armen en zei tegen de agenten dat hij een idioot was en dat ze hem konden neerschieten. Ook had hij afscheidsbrieven geschreven. Dat bleek eind 2018 tijdens een inleidende zitting voor de rechtbank in Den Haag.

De officier van justitie verdenkt K. van het wurgen of smoren van zijn echtgenote, het verstoppen en in meerdere delen zagen van haar lijk. De verdachte heeft volgens de aanklager eerder al toegegeven dat hij het lichaam heeft weggemaakt maar hij zou niet meer weten wat er daarvoor is gebeurd.

