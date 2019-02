Gepeste Surinaamse Gilly ontslagen van rechtsvervolging

Die bepaalde dat de mishandeling van de nu 20-jarige Chesney S. weliswaar is bewezen, maar dat er sprake is van zogenoemd putatief noodweerexces. Kort samengevat komt het erop neer dat zij overmand werd door emoties tijdens een conflict met drie jongens. Een van hen had een mandarijn naar haar gegooid, en schold haar uit. Ze dacht zich te moeten verdedigen, haalde uit met een stok, pleegde daarmee een mishandeling, maar is niet strafbaar.

In tranen

Emanuels omschreef de beslissing als een enorme opluchting. „Dit is het einde van een lange nachtmerrie. Ik kan verder met mijn leven, want dat heeft anderhalf jaar stilgestaan”, zei ze tussen de tranen door na de uitspraak. „Ik heb doorgevochten, ook voor mijn kinderen. Een veroordeling zou een mes in mijn rug zijn geweest.”

’Kankerzwarte’

De zaak tegen Emanuels zorgde voor veel onbegrip. De vrouw werd maandenlang getreiterd door hangjongeren in Hilversum bij haar ijssalon. Ook sneuvelde er een ruit van de broodjes- en ijszaak in 2017. Uiteindelijk werd een confrontatie tussen de relschoppers en Emanuels gefilmd in augustus van dat jaar. Terwijl de Surinaamse vrouw werd uitgescholden voor ’kankerzwarte’ en te horen kreeg dat ze ’terug haar boom in moet’, haalde zij uit Chesney met een stok van een dweil.

Emanuels vertelde tijdens de inhoudelijke behandeling dat ze vreesde dat de jongens haar piepjonge zoontje iets aan zouden doen. „Ik was alleen met een kind van 3, en een minderjarige medewerkster van 16. Ik was bang. Ik was gewaarschuwd dat ze ook priemen hadden. Wat als ik niet reageer op die gegooide mandarijn? Volgende keer is het een baksteen.”

Gejuich en gedans

Dat onbegrip uitte zich ook deze keer in een massale toestroom van steunbetuigers. Twee zalen waren nodig om alle belangstellenden te huisvesten. Toen de rechter de uitspraak voorlas, klonk gejuich. Na de uitspraak dansten mensen, ze jubelden toen Emanuels naar buiten kwam met een vuist in de lucht. „Het voelt fantastisch als je achterom kijkt in de rechtszaal en daar zoveel mensen ziet die op je lijken”, zei Emanuels geëmotioneerd.

Ook haar advocaat Korver toonde zich uitermate tevreden over de uitkomst. „Het is een genuanceerde uitspraak, die recht doet aan de situatie”, zei hij. Dat er sprake is van een vorm van noodweerexces heeft mogelijk ook gevolgen voor de artikel 12-procedure die hij heeft aangespannen.

De berechting van één van de jongens, Bobby L., voor belediging werd twee weken terug namelijk aangehouden. Korver meent dat er sprake is van discriminatie en gebruik van geweld. En niet alleen door Bobby L, maar ook door Chesney S. en zijn vriend Joey. Doordat nu vaststaat dat er sprake was van een vorm van noodweerexces, kan de rechter moeilijk in de andere zaak bepalen dat er geen geweld zou zijn gebruikt.

Onze verslaggever was bij de zaak aanwezig: