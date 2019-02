LIVE Gepeste Surinaamse Gilly ontslagen van rechtsvervolging

De zaak tegen Emanuels zorgde voor veel onbegrip. De vrouw zou maandenlang zijn getreiterd door hangjongeren in Hilversum bij haar ijssalon. Ook sneuvelde er een ruit van de broodjes- en ijszaak in 2017.

’Kankerzwarte’

Uiteindelijk werd een confrontatie tussen de relschoppers en Emanuels gefilmd in augustus van dat jaar. Terwijl de Surinaamse vrouw wordt uitgescholden voor ’kankerzwarte’ en te horen krijgt dat ze ’terug haar boom in moet’, haalt zij uit naar de jongens met een stok van een dweil.

Volgens Emanuels had zij daarvoor een mandarijn tegen zich aangegooid gekregen. Ze vreesde dat de jongens haar zoontje van drie iets aan zouden doen. „Ik was alleen met een kind van 3, en een minderjarige medewerkster van 16. Ik was bang. Ik was gewaarschuwd dat ze ook priemen hadden. Wat als ik niet reageer op die gegooide mandarijn? Volgende keer is het een baksteen”, zei ze tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Onze verslaggever doet live-verslag via Twitter: