Ontknoping in zaak gepeste Surinaamse Gilly

Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf geëist tegen de voormalig eigenaresse van ijssalon ’t Perronnetje in Hilversum. De 20-jarige Chesney S. deed aangifte tegen de vrouw.

Eerder werd Chesney S. zelf al eens veroordeeld tot een taakstraf wegens geweld tijdens het uitgaan. Hij verloor daardoor zijn baan bij de marechaussee.

De zaak tegen een andere verdachte die betrokken was bij het incident en verdacht wordt van belediging van de vrouw, is aangehouden in afwachting van de beslissing van het Hof inzake een artikel 12 klacht van de Surinaamse.