Het slachtoffer werd dinsdagavond omstreeks 23.30 uur neergestoken. De identiteit van de overledene is nog niet bekend gemaakt. De politie brengt later meer informatie over het steekincident naar buiten.

