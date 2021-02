Ongeloof na dood dakloze Steve in Dixi: ’We moeten echt beter op elkaar letten’

Een keurige jongen. Voorkomend, netjes gekleed, uiterst vriendelijk, boordevol humor en een lekkere babbel. Het is maart 2020, Nederland is net in lockdown als de Hilversumse Mirjam Slot Berghmans kennismaakt met Steve. Een vrolijke Engelsman uit een voorstadje van Manchester op zoek naar een logeeradres. Hij is bij zijn ouders geweest en nu weer terug in Nederland om hier te werken. Dat is het verhaal dat hij Mirjam vertelt.

Hij huurt een aantal keer een kamer bij een kennis van Mirjam en zij spreekt hem dan regelmatig. „Hij had verschillende banen, vertelde hij. Hij werkte bij Hunkemöller als orderpicker en bij PakAan van Tomin. Steve kwam al sinds 2005 in Nederland. Een heel beleefde man, echt ontzettend aardig. Nam de postpakketjes aan als de verhuurder niet thuis was. Hij genoot van zijn werk. Zijn werk was heel belangrijk voor hem. Een trotse man. Helemaal gek van voetbalclub Manchester United. Daar had hij het vaak over.”

Rond de zomer verliest ze hem plotseling uit het oog. Vreemd, maar ze is nog niet meteen bezorgd. Mirjam is actief betrokken bij de Celebration Church aan de Neuweg in Hilversum, waar ze onder meer verantwoordelijk is voor de kledingbank. Daar meldt zich aan het begin van de herfst iemand die haar vertelt dat hij zich grote zorgen maakt om een dakloze man. „Zijn schoenen zijn stuk en hij heeft maar een set kleding, vertelde hij mij. De man was er slecht aan toe. Hij beschreef hem en zo kwamen we tot de conclusie dat het Steve moest zijn.”

Steve op een foto in zijn jonge jaren.

Inpakwerk

Steve, de aardige jongen uit Engeland, blijkt in Hilversum op straat te leven. Dakloos en inmiddels ook werkloos. Door de lockdown is hij zijn inpakwerk kwijt geraakt. „Dáárom was hij in de zomer dus bij mij uit beeld geraakt. Samen met de man die bij de kledingbank aanklopte, heb ik gekeken wat we voor hem konden doen. Het ging echt slecht met Steve. Hij had geen inkomsten meer en geen dak boven zijn hoofd.”

Stukje bij beetje ontdekt de Hilversumse het echte verhaal van Steve. „Hij was helemaal niet in maart uit Engeland naar Nederland gekomen. In Engeland was hij al een tijdje niet meer geweest. Hij belandde op straat, kwam in aanraking met de hulpverleners van daklozenopvang de Cocon, maar hij wilde liever zijn eigen weg zoeken.”

Nieuw begin

Steve logeert een tijdje bij een vriend die hij kent van daklozenopvang. Die vriend heeft inmiddels een woning en is goed op weg zijn leven weer op de rit te krijgen. Steve is vastberaden om net als die vriend een nieuw begin te maken. Het lukt hem niet. Omdat hij geen werk heeft en ook niet weet hoe hij zijn dagen zinvol moet doorbrengen, grijpt hij weer naar de drank. Dat geeft zoveel problemen dat hij op zoek moet naar andere woonruimte. Weer belandt hij op straat.

Steve is vaak te vinden in het hart van winkelcentrum Hilvertshof, daar is het warm en heeft hij wifi. Zijn telefoon is heilig, want hij blijft solliciteren. Nog steeds vastberaden om weer aan het werk te gaan. Zijn telefoon laadt hij regelmatig op bij Jacqueline van Oostveen, die speciaal daarvoor een bankje in haar tuin heeft neergezet. Zijn enige set kleren mag hij weer op een ander adres in Hilversum laten wassen. Ondertussen wacht hij op de bank.

Patatje

„Hij was een bekend gezicht voor veel mensen”, zegt Mirjam. „Elke woensdag was hij bij de markt te vinden. Dan kreeg hij een broodje of een patatje aangeboden van mensen. Iedereen vond hem aardig. Door corona werd alles moeilijker voor Steve. In Hilvertshof mocht hij niet meer op de bank blijven zitten. Het winkelcentrum werd regelmatig leeg geveegd. Geen weggeef-koffie meer voor hem in de gesloten horeca.”

Het is begin december als het gerucht gaat dat Steve tegen een vriend gezegd zou hebben dat hij regelmatig in een Dixi slaapt. „Dat geloofde niemand. Kan niet waar zijn. Er zijn tienduizend plekken waar je kunt gaan liggen, maar niet in een stinkend mobiel toilet.”

Buurtbewoners van een parkeerterrein aan de Groest ruiken begin januari al een tijdje een vreemde lucht bij een rode Dixi die er al langer staat. De politie wordt ingeschakeld en vindt op 7 januari in het mobiele toilet een dode man. Geen misdrijf, maar gestorven door een natuurlijke dood.

Steve sliep echt in een Dixi. „Zo treurig. Hartfalen bleek de doodsoorzaak. Als je veel alcohol drinkt in combinatie met ernstige onderkoeling kan dat misgaan. Het was zo’n naar gezicht al die lege flessen bij de Dixi.”

Jeugdvriend

In de dagen na zijn dood melden zich steeds meer mensen die een persoonlijke relatie hadden met Steve. De Hilversummers komen via een jeugdvriend van Steve in contact met zijn moeder in Engeland. „Het was een ongelooflijke schok toen ze van de politie hoorde hoe hij tegenwoordig leefde en overleden is. Ze was bang dat hij heel snel in Nederland begraven of gecremeerd zou worden. Ze wilde hem graag naar huis halen. Een uitvaartondernemer heeft de repatriëring naar zijn geboorteland geregeld. Voor zijn moeder hebben we de Hilversumse verhalen over haar zoon verzameld. Verteld hoe wij Steve kennen. Dat wordt voorgelezen bij zijn afscheid. Het wordt woensdag in Engeland een korte ceremonie. En vanwege de strenge coronamaatregelen mogen er maar weinig mensen bij zijn.”

Hilversum houdt Steve in herinnering als de grappige Engelsman. Jong van geest en het hoofd altijd rechtop. Tot op het allerlaatst. Op 27 januari zou hij 42 geworden zijn.

Wake up call

Je hoeft maar drie keer de verkeerde afslag te nemen en je leeft zomaar op straat. Voor de Hilversumse Mirjam Slot Berghmans is het dramatische verhaal van het leven en de dood van Steve een wake up call.

„Laat het voor iedereen zo’n moment van bewustwording zijn. We leven juist in deze tijd van corona best geïsoleerd, zijn heel erg op onszelf gefocust. Maar vergeet niet om te zien naar anderen die jouw hulp nodig hebben. Het kan jou en mij namelijk ook zomaar overkomen.”

Eigenlijk doet Slot Berghmans de laatste paar jaar niet anders. Ze is presidente van de Soroptimistclub Hilversum e.o. en verantwoordelijk voor de Kledingbank van de Celebration Church in de mediastad. Betrokken bij het wel en wee van anderen en toch heeft ook zij niet kunnen voorkomen dat een man als Steve afglijdt, bij haar uit beeld verdwijnt en vervolgens ergens eenzaam overlijdt.

Bekijk ook: Lockdownversoepeling lonkt in landen om ons heen

Urinoir

„Iemand die op straat leeft kun je niet zomaar in huis nemen, dat is te simpel gedacht. Maar hulp kunnen we wel bieden op allerlei fronten. Opvang overdag bijvoorbeeld nu inloophuis De Wording gesloten is. Mannen kunnen overdag nog plassen in een urinoir, maar wat dacht je van vrouwen die op straat leven? Iets simpels als een douche of je telefoon opladen is belangrijk als je wil solliciteren. Want ook dat doen daklozen. De daklozenopvang in Hilversum doet goed werk maar er komen steeds meer mensen op straat. Ik ken de cijfers van het aantal daklozen in Hilversum niet precies. Er is denk ik een laagdrempelige plek in de wijk nodig waar mensen terecht kunnen. En waar we connecties met hulpverleners kunnen maken. Niet iedereen accepteert de hulp van de officiële instanties”, weet Slot Berghmans. „Zo’n stap kan voor iemand soms gewoon te groot zijn.”

„Ik weet dat er in Hilversum veel mensen zijn met een groot hart die heel graag iets willen doen voor mensen die support nodig hebben. Met geld geven of ze in huis nemen los je iemands problemen niet op. Ik heb van het verhaal van Steve geleerd dat het heel complex kan zijn. Ik heb geen kant-en-klare oplossing maar laten we met de gemeente, professionele hulpverleners en inwoners van Hilversum samen nadenken. Een taskforce opzetten. We mogen niemand aan zijn lot overlaten.”