Man trekt broek uit op Air France-vlucht

Een Amerikaanse, Lizzie Thompson, was ook aan boord en twitterde over het tafereel. Volgens Thompson begon de man zich te ontkleden zodra hij op zijn plek zat. De man zou overigens niet Frans of Amerikaans zijn, zo stelt Thompson.

De vlucht duurde 10,5 uur, maar door de medepassagier in boxershort leek de vlucht nog langer te duren: de man zonder broek spoorde een derde passagier aan om een deuntje te spelen op zijn ukelele.

Thompson zegt het personeel van Air France te hebben ingeschakeld nadat de man zich had ontdaan van zijn broek, maar het commentaar werd afgewimpeld, schrijft FoxNews. Wél kreeg ze een flesje wijn als goedmakertje.

Jas aan

Behalve de blote benen en het spelen op de ukelele gebeurde er nog iets opmerkelijks: de man zonder broek stal flesjes wijn van de kar. Toen de reiziger het toch koud kreeg, zo zonder broek, besloot hij zijn jas aan te trekken.