Bierfiets in groter deel Amsterdam verboden

Sinds november 2017 was de bierfiets al verboden in grote delen van de Amsterdamse binnenstad. Ⓒ RONALD BAKKER

AMSTERDAM - In Amsterdam wordt het gebied waar de bierfiets niet meer welkom is, flink uitgebreid. Per 1 juli gaat het verbod ook gelden in het oostelijk deel van het centrum en in het Oostelijk Havengebied, meldt burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.