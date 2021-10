Omstanders filmen verkrachting in metro VS maar grijpen niet in: ’Geen woorden voor’

De vrouw in kwestie werd rond 22.00 uur lastiggevallen door een man. Dat duurde in totaal zo’n veertig minuten waarbij ze acht minuten lang werd verkracht. Alles werd vastgelegd op bewakingsbeelden. Het gaat om ’een afschuwelijke criminele daad’, zegt vervoerder Septa. „Meerdere mensen in de metro waren getuige. Dit had eerder gestopt kunnen worden als een van hen 112 had gebeld.”

Gelukkig liep een medewerker van Septa op enig moment langs, waarna hij de politie verwittigde. Bij de laatste halte werd verdachte Fiston Ngoy (35) in de boeien geslagen. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en is daar verzorgd.

Filmen

Dat niemand ingreep, wekt afgrijzen. „Ik kan jullie melden dat er mensen waren die hun telefoon omhoog hielden, toen de vrouw werd aangevallen”, vertelt een politiechef. „We willen dat iedereen hier vreselijk boos en misselijk van wordt.”

Het Openbaar Ministerie in de staat Philadelphia overweegt de filmers te vervolgen. Hoewel ingrijpen niet wettelijk verplicht is, zou het filmen zelf wel strafbaar kunnen zijn. „Ik heb er geen woorden voor”, zegt ook politiechef Timothy Bernhardt. „Iedereen die in die metro zat, moet in de spiegel kijken en zich afvragen waarom hij of zij niet heeft ingegrepen.”

Verdenking

De verdachte wordt door justitie beschuldigd van verkrachting. Hij was al bekend bij de autoriteiten. Ngoy zou volgens Amerikaanse en Britse media een Congolese man zijn die illegaal in het land is en al uitgezet had moeten worden.