’Amerikaanse inval in bezet gebied Syrië, leider van IS gedood’

Dit melden veiligheidsbronnen aan persbureau Reuters. De Verenigde Staten hebben eerdere invallen in Syrië uitgevoerd tegen leden van IS, maar die van donderdag zou de eerste bekende operatie zijn in een gebied dat in handen is van troepen die president Bashar al-Assad steunen.

Volgens de Syrische staatstelevisie vond de operatie plaats in het dorp Muluk Saray, de noordoostelijke provincie Hasakeh. „De luchtlandingsoperatie was gericht op een belangrijke IS-leider die aanwezig is in de door de Syrische regering gecontroleerde gebieden. Het was succesvol”, aldus een van de veiligheidsbronnen tegen Reuters.