Journalisten in cel na onthulling rond Turkse leger en Libië

De rechtbank beschuldigt Yildiz van „politieke en militaire spionage” omdat zij berichtte over veronderstelde ontmoetingen tussen Turkse topmilitairen en de Libische krijgsheer Khalifa Haftar, meldde Oda TV. Haftar streed tot een wapenstilstand afgelopen zaterdag tegen het Libische regeringsleger, dat officieel door Ankara wordt gesteund. Door hulp van het Turkse leger wisten de regeringslegers Haftars troepen terug te dringen.

Arrestaties in maart

In maart werden al eens twee journalisten van Oda TV gearresteerd nadat zij berichtten over de begrafenis van een medewerker van staatsveiligheidsdienst MIT, die in Libië om het leven was gekomen. De journalisten zouden in strijd met de wet hebben gehandeld door de identiteit van de gedode spion te publiceren. Beiden zitten nog vast.

De Turkse overheid duldt weinig journalistiek speurwerk naar de handel en wandel van het leger. In 2016 werden de prominente journalisten Can Dündar en Erdem Gül veroordeeld tot vijf jaar en tien maanden cel wegens het lekken van staatsgeheimen. Zij werden onder meer beschuldigd van spionage, het omver willen werpen van de regering en ondersteuning van een terroristische organisatie na onthullingen over Turkse wapenleveranties aan rebellen in Syrië.